Sin GPI: escuela festeja a mamás con stripper y se desata la polémica [Video]

La situación generó diversas reacciones entre los usuarios con comentarios como "El problema no es el show que querían ver sino donde lo hicieron", "No hay alumnos, señoras mayores de edad, no veo problema" y "Que padre, ojalá el día del padre lleven teiboleras" son sólo algunos de los comentarios.

Al respecto, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora emitió un comunicado, en el que exhortó a las comunidades educativas "a realizar celebraciones donde se favorezca la sana convivencia".

La dependencia estatal informó que festejos y conmemoraciones cívicas pueden realizarse en horario escolar, al interior de los planteles públicos y privados, pero basados siempre "en un sentido de ética acorde con las reglas y lineamientos que rigen a los espacios escolares".

Apuntó, serán los lineamientos de la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica los que determinen las acciones contra el colegio.

