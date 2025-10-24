¿Sin efectivo? Ya puedes hacer retiros de Mercado Pago en 7-Eleven

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Necesitas efectivo y no hay un cajero cerca? Ahora los usuarios de Mercado Pago tienen una nueva forma de retirar dinero en más de 2 mil tiendas 7-Eleven en todo México, usando su tarjeta física debit Mastercard. Así de simple: entras, pasas por caja, das tu tarjeta, digitas tu NIP… ¡y listo!

Esta nueva opción se suma al retiro con código QR que ya conocías, pero ahora es aún más práctico para quienes prefieren usar su tarjeta. Y lo mejor: no necesitas hacer una compra para retirar tu dinero.

Puedes sacar hasta $2,000 pesos por operación, con una comisión de $20 pesos, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Porque sí, 7-Eleven está abierto 24/7, y eso también aplica para tus necesidades de efectivo de último minuto.