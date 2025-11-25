Sin cumbia ni Payaso del Rodeo; boda rompe las reglas de la fiesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una lista de canciones “prohibidas” en una boda se volvió viral en redes sociales por atreverse a censurar clásicos de la fiesta mexicana como el célebre “Payaso de Rodeo” de Caballo Dorado.
La polémica inició cuando un DJ compartió la peculiar lista que una pareja de novios le entregó antes del evento. Entre las restricciones no solo se encontraban temas específicos como “Mayonesa” de Chocolate o música de Calle 13, sino también géneros enteros como la cumbia, banda, bachata y lo que calificaron como “reggaetón feo”.
Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación se esparció como pólvora y los comentarios se dividieron. Mientras unos tildaron la boda de “antifiesta”, otros defendieron con fuerza la autonomía de los novios.
Esta no es la primera vez que los usos y costumbres de las bodas tradicionales se ven desafiados. Desde ceremonias sin niños hasta bodas temáticas con maratones de series, las nuevas generaciones han comenzado a reescribir las reglas de lo que significa casarse… y celebrarlo.
¿Es válido imponer gustos personales en una celebración compartida o debería primar el ambiente y la tradición?
RPO