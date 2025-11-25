Sin cumbia ni Payaso del Rodeo; boda rompe las reglas de la fiesta

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación se esparció como pólvora y los comentarios se dividieron. Mientras unos tildaron la boda de “antifiesta”, otros defendieron con fuerza la autonomía de los novios.

Esta no es la primera vez que los usos y costumbres de las bodas tradicionales se ven desafiados. Desde ceremonias sin niños hasta bodas temáticas con maratones de series, las nuevas generaciones han comenzado a reescribir las reglas de lo que significa casarse… y celebrarlo.

¿Es válido imponer gustos personales en una celebración compartida o debería primar el ambiente y la tradición?