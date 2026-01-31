Sin autorización y sobre manglar: Profepa clausura “Perfect Day Mahahual”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal las obras del proyecto turístico “Perfect Day Mahahual”, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por realizar actividades sin autorización en materia de impacto ambiental en una zona de manglar.

La clausura se llevó a cabo luego de una visita de inspección, el pasado 28 de enero, como respuesta a una denuncia ciudadana. Durante el recorrido se constató que en una superficie de 17 mil 115 metros cuadrados se realizaban trabajos de relleno, compactación, demolición y desmantelamiento de infraestructura, sin contar con la autorización federal requerida.

Las obras se ejecutaban sobre vegetación costera y selva baja con presencia de mangle, dentro de un predio de más de 79 mil metros cuadrados, según informó la dependencia. El proyecto era conocido anteriormente como “Destino Mahahual”.

“La autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requerimiento indispensable para cualquier obra que tenga afectaciones en los ecosistemas. Continuaremos trabajando en la inspección y vigilancia de los desarrollos y proyectos que se lleven a cabo en ecosistemas costeros”, declaró Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa.