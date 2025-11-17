Sin afectaciones a infraestructura o servicios esenciales en México tras tormentas solares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de las tormentas solares registradas hace unos días y que impactaron el campo magnético de la Tierra, el Laboratorio de Clima Espacial México (SCIESMEX) informó que no se presentaron afectaciones a la infraestructura ni a los servicios esenciales en el país.
El último reporte señala que la actividad geomagnética disminuyó tras las tormentas solares detectadas entre el 10 y el 13 de noviembre, las cuales generaron auroras boreales, aunque concluyeron sin consecuencias graves sobre el territorio nacional.
La mayor perturbación geomagnética ocurrió durante la noche del 12 al 13 de noviembre, cuando se observaron auroras boreales en el norte del país, en estados como Baja California, Sonora, Nuevo León y Zacatecas, entre otros. Este fenómeno natural fue visible debido a la interacción de la tormenta solar con el campo magnético terrestre.
Aunque visualmente atractivo, un fenómeno de esta naturaleza también puede provocar afectaciones a sistemas tecnológicos, como infraestructura crítica, servicios bancarios, suministro eléctrico y sistemas satelitales. No obstante, según los investigadores, este no fue el caso.
"Las mediciones de la Red Geomagnética Mexicana (REGMEX-LANCE) del Instituto de Geofísica indican que el campo magnético terrestre ha comenzado a recuperar su estado normal", detalló el SCIESMEX.
El informe también destaca que durante la noche del 12 de noviembre se detectaron modificaciones en la estructura de la ionósfera —capa que permite la reflexión de ondas de radio para comunicaciones de larga distancia—, con mayor intensidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Estas alteraciones provocaron degradaciones temporales en servicios como las comunicaciones por radio de alta frecuencia (HF), señales de posicionamiento satelital (GNSS) y sistemas que requieren sincronización precisa, utilizados por tecnologías sensibles.
