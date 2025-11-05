Simón Levy se despide de redes sociales en medio de proceso de extradición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del proceso legal que enfrenta por presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios, el exfuncionario federal Simón Levy anunció su retiro temporal de redes sociales, tras su localización y detención en Portugal, donde se analiza su extradición a México.

A través de su cuenta oficial en X, Levy publicó un mensaje este miércoles que generó múltiples reacciones:

“Me despido por un tiempo. Cuando mi alma esté de nuevo en el llamado para volver... Los quiero, mexicanos.”