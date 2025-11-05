Simón Levy se despide de redes sociales en medio de proceso de extradición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del proceso legal que enfrenta por presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios, el exfuncionario federal Simón Levy anunció su retiro temporal de redes sociales, tras su localización y detención en Portugal, donde se analiza su extradición a México.
A través de su cuenta oficial en X, Levy publicó un mensaje este miércoles que generó múltiples reacciones:
“Me despido por un tiempo. Cuando mi alma esté de nuevo en el llamado para volver... Los quiero, mexicanos.”
La publicación provocó respuestas encontradas entre usuarios, que van desde muestras de solidaridad hasta fuertes críticas, en un contexto marcado por la controversia legal que atraviesa.
El pasado 29 de octubre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Levy fue ubicado en Lisboa, Portugal, tras una alerta migratoria internacional emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). En ese momento, el empresario negó haber sido detenido y afirmó haber sido víctima de un atentado.
No obstante, autoridades portuguesas aclararon que se encuentra bajo medidas cautelares en Lisboa, en espera de que las autoridades judiciales del país determinen si será extraditado a México.
Simón Levy, quien formó parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en múltiples ocasiones que es víctima de una persecución política y que teme por su seguridad e integridad, argumento que podría explicar su decisión de alejarse del espacio digital por tiempo indefinido.
El futuro del exfuncionario dependerá ahora de la resolución del proceso legal en Portugal y de la solicitud de extradición que enfrenta por parte de la justicia mexicana.
