Simón Levy desmiente su detención; aparece en video tras versiones oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que este martes autoridades federales y capitalinas aseguraran que el empresario y exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, fue detenido en Portugal, el propio aludido salió a desmentir esa versión mediante un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El pronunciamiento ocurre horas después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informara que Levy tenía dos órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con delitos contra el medio ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajeno.

Según la dependencia, su localización fue posible gracias a una alerta migratoria, activada por sus viajes internacionales, en coordinación con la FGR y Interpol México.

“Estoy bien de salud y no estoy detenido”, afirma Levy

En la grabación compartida en redes sociales, Simón Levy aparece sin restricciones, en libertad y en buen estado de salud.

El empresario calificó como un error las versiones sobre su supuesta aprehensión, e incluso señaló que en las últimas horas habría sufrido un atentado del que resultó ileso:

“Hace 10, 12 horas tuve un percance delicado de mi vida; por fortuna salí ileso, estoy bien de salud”, declaró.

Además, dirigió un mensaje directo a la mandataria federal:

“Aquí estoy, presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto”.

Reitera que no se esconde

En su declaración pública, Simón Levy aseguró no tener nada que ocultar y manifestó su disposición a continuar expresando su postura sobre la situación en el país.

“Voy a seguir levantando la voz sobre lo que pasa en México”, concluyó en el breve video que funciona como testimonio directo de que no se encuentra bajo resguardo de ninguna autoridad.