Gasera asegura contar con seguros y promete atender a víctimas de explosión de pipa en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de casi 18 horas sin pronunciamiento oficial, la empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas LP que explotó el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente, que hasta el momento ha dejado cuatro personas fallecidas y al menos 90 lesionadas.

En el documento difundido este jueves, la empresa lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que mantiene su apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, además de subrayar que asume con seriedad su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido.

“Derivado del lamentable accidente ocurrido en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, en el que se vio involucrado un tractocamión de nuestro parque vehicular que transportaba Gas LP, expresamos nuestro más profundo pesar por este terrible acontecimiento”, señaló Silza.