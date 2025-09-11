Gasera asegura contar con seguros y promete atender a víctimas de explosión de pipa en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de casi 18 horas sin pronunciamiento oficial, la empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas LP que explotó el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente, que hasta el momento ha dejado cuatro personas fallecidas y al menos 90 lesionadas.
En el documento difundido este jueves, la empresa lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que mantiene su apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, además de subrayar que asume con seriedad su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido.
“Derivado del lamentable accidente ocurrido en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, en el que se vio involucrado un tractocamión de nuestro parque vehicular que transportaba Gas LP, expresamos nuestro más profundo pesar por este terrible acontecimiento”, señaló Silza.
La empresa agregó que ya activó los protocolos de atención a las familias y detalló que la unidad siniestrada se encuentra cubierta por tres pólizas de seguro, vigentes y contratadas con compañías de reconocido prestigio:
Póliza de Responsabilidad Civil por uso y manejo de Gas LP, contratada con Chubb Seguros México S.A., con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025. Esta póliza cubre daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.
Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, con vigencia del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, contratada con Qualitas.
Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, vigente del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, contratada con AXXA Seguros.
Hasta el momento, continúan las investigaciones por parte de las autoridades capitalinas para determinar las causas exactas de la volcadura y posterior explosión de la unidad, mientras que familiares de las víctimas y lesionados aguardan el apoyo prometido por la empresa.
