Silvano Aureoles se vuelve a quedar sin amparo contra orden de captura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, dejó sin materia la suspensión provisional que había concedido al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

El acuerdo, publicado ayer, señala que la suspensión derivada del amparo tramitado el 15 de agosto quedó sin efecto, por lo que Aureoles quedó nuevamente vulnerable a ser detenido por los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Dichos cargos están relacionados con un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

La decisión judicial ocurre después de que Aureoles no compareciera ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, en el Reclusorio Oriente, donde debía responder a la orden de captura librada en febrero pasado.

En entrevista, Julio Cobos, agente del Ministerio Público, indicó que la única orden vigente es la emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) y que esta puede ejecutarse en cualquier momento. Subrayó que el exmandatario y sus exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, son buscados por la Interpol en más de 190 países.

“La orden de aprehensión en contra de Silvano N y otra persona es plenamente ejecutable, no comparecieron, entonces esto refuerza la ejecutabilidad de la orden”, señaló el funcionario.