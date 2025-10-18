"Siempre es lo mismo, señora": Policía de Torreón se viraliza por regañar a "migajera" [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un policía de Torreón, Coahuila, se volvió viral por decir en voz alta lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir: "¿De qué me sirve que me lo lleve si a los tres días va a volver?". Todo esto en pleno momento en que una mujer denunciaba, otra vez, a su pareja por violencia.
La escena quedó grabada y rápidamente encendió el internet. El oficial, harto y sin filtros, le soltó a la denunciante que siempre era lo mismo: denuncia, llanto y luego reconciliación. La frase caló: unos lo aplauden por "decir la verdad", otros lo critican por minimizar la situación.
Según se ha comentado, la mujer ya había acudido varias veces a pedir ayuda, pero cada intento terminaba igual: volviendo con el agresor. Y aunque el policía no dio nombres, el contexto fue claro: frustración total por parte de quienes sí quieren ayudar.
Aunque muchos usuarios respaldaron al policía por “decir lo que muchos piensan”, otros señalaron que su postura podría desincentivar futuras denuncias.
rmr