"Siempre es lo mismo, señora": Policía de Torreón se viraliza por regañar a "migajera" [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un policía de Torreón, Coahuila, se volvió viral por decir en voz alta lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir: "¿De qué me sirve que me lo lleve si a los tres días va a volver?". Todo esto en pleno momento en que una mujer denunciaba, otra vez, a su pareja por violencia.

La escena quedó grabada y rápidamente encendió el internet. El oficial, harto y sin filtros, le soltó a la denunciante que siempre era lo mismo: denuncia, llanto y luego reconciliación. La frase caló: unos lo aplauden por "decir la verdad", otros lo critican por minimizar la situación.