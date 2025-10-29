SICT responde a suspensión de rutas aéreas por EU: se prioriza seguridad y soberanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte (DOT), suspendió dos rutas aéreas actualmente operativas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y canceló otras once que estaban programadas para iniciar operaciones desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Las restricciones, que entrarán en vigor a partir del 7 de noviembre, también prohíben de manera indefinida la solicitud de nuevas rutas o aumentos de frecuencias desde ambos aeropuertos hacia Estados Unidos.
Además, el DOT emitió una segunda orden que advierte la posible suspensión de permisos para que aerolíneas mexicanas transporten carga combinada (pasajeros y mercancía) en vuelos entre el AICM y aeropuertos estadounidenses.
Sobre esta medida, las autoridades estadounidenses fijaron un periodo de comentarios de 14 días, con fecha límite el 11 de noviembre de 2025, y un plazo adicional de siete días, hasta el 18 de noviembre, para presentar réplicas. Si la orden se confirma, la prohibición se aplicará 108 días hábiles después.
En respuesta, la SICT afirmó que se han implementado acciones que privilegian la seguridad y el buen funcionamiento del sistema aeronáutico nacional, en estricto apego al Acuerdo Bilateral con Estados Unidos y con respeto a la soberanía mexicana.
“El Gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional”, destacó la dependencia.
