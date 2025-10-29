SICT responde a suspensión de rutas aéreas por EU: se prioriza seguridad y soberanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte (DOT), suspendió dos rutas aéreas actualmente operativas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y canceló otras once que estaban programadas para iniciar operaciones desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las restricciones, que entrarán en vigor a partir del 7 de noviembre, también prohíben de manera indefinida la solicitud de nuevas rutas o aumentos de frecuencias desde ambos aeropuertos hacia Estados Unidos.

Además, el DOT emitió una segunda orden que advierte la posible suspensión de permisos para que aerolíneas mexicanas transporten carga combinada (pasajeros y mercancía) en vuelos entre el AICM y aeropuertos estadounidenses.