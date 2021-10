Si pierdo revocación de mandato, me voy aunque no llegue al 40%: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que dejará la presidencia si pierde en la consulta popular sobre la revocación de mandato, en el 2022.

“Si la gente dice que no queremos que continúe el presidente, me voy si ningún problema, es más aunque, no se llegue al 40%, porque para ser vinculante tiene que participar el 40 por ciento. Si se tienen el 30% y la mayoría, 51% dice cambio y 49% dice se queda, me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral y política que otorga el pueblo”.

Por lo que criticó a sus opositores quienes desdeñan la revocación de mandato y puso como ejemplo, al Frente Nacional Ciudadano (FRENA), “venían diciendo que querían que yo me fuera (…). Luego se agrupan todos los conservadores y dicen que van a ganar la revocación de mandato. Pues qué creen, ayer fueron a la Suprema Corte a decir que la consulta es inconstitucional”.