Sheinbaum y Lula dialogan por teléfono: condenan ataques a Venezuela y pactan cooperación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien acordó fortalecer la cooperación bilateral en temas regionales e internacionales.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Lula destacó que ambos mandatarios condenaron los ataques contra la soberanía de Venezuela y rechazaron cualquier intento de dividir el mundo en “zonas de influencia”, postura que refuerza la defensa del multilateralismo y del libre comercio.

“El interés en seguir cooperando con Venezuela en favor de la paz, del diálogo y de la estabilidad del país y de la región fue uno de los puntos destacados”, señaló el mandatario brasileño.