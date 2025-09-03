Sheinbaum y EU pactan frente común contra cárteles y barreras comerciales

La información fue dada a conocer a través de publicaciones oficiales en redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en México y del secretario Marco Rubio.

En los mensajes, se resaltó que, además de las acciones contra los cárteles, se abordó la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales que afectan la relación bilateral.

“Estados Unidos y México han fortalecido la seguridad fronteriza, tomado medidas para desmantelar a los cárteles, avanzado en el intercambio de recursos hídricos y promovido nuevas oportunidades económicas”, señaló la Embajada de EU en México.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, reiteró que estos temas son clave en la agenda común y que los avances alcanzados permitirán consolidar una cooperación más estrecha entre ambos países.