Sheinbaum y Alckmin pactan agenda bilateral: más comercio e inversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México y Brasil acordaron estrechar la cooperación en materia económica, científica y comercial, tras dos días de encuentros de alto nivel realizados en la capital mexicana.
La reunión concluyó este jueves con el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, quien llegó acompañado por una delegación de casi 200 empresarios.
“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. En estos dos días se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental”, compartió Sheinbaum en sus redes sociales.
Por su parte, Alckmin —también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil— destacó que la mandataria mexicana reunió a casi todo su gabinete para la reunión, incluidos titulares de Energía, Salud, Economía, Agricultura y Ciencia y Tecnología.
El funcionario brasileño subrayó la presencia de la empresa Embraer en México, la cual cuenta con más de mil empleados en una fábrica de componentes y ya entregó dos aviones Embraer E195-E2 a Mexicana de Aviación como parte de su proceso de recuperación. Además, se informó que la compañía brasileña tiene un contrato de 20 aeronaves y busca ofrecer el modelo C-390 de carga
Alckmin aclaró que no se busca un tratado de libre comercio con México, ya que Brasil lo mantiene a través del Mercosur. En cambio, ambos países acordaron modernizar los acuerdos de comercio exterior e inversión conocidos como ACE 53 y ACE 55, vigentes desde hace más de dos décadas.
