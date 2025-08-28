Sheinbaum y Alckmin pactan agenda bilateral: más comercio e inversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México y Brasil acordaron estrechar la cooperación en materia económica, científica y comercial, tras dos días de encuentros de alto nivel realizados en la capital mexicana.

La reunión concluyó este jueves con el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, quien llegó acompañado por una delegación de casi 200 empresarios.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. En estos dos días se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental”, compartió Sheinbaum en sus redes sociales.

Por su parte, Alckmin —también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil— destacó que la mandataria mexicana reunió a casi todo su gabinete para la reunión, incluidos titulares de Energía, Salud, Economía, Agricultura y Ciencia y Tecnología.