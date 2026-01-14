Sheinbaum: Vivienda para el Bienestar llegará a 8 millones de hogares

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en 2025 se superó la meta al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas en todo el país, lo que representó el 102 por ciento del objetivo anual y permitió otorgar un hogar a más de 1.4 millones de personas. En cuanto a los apoyos de mejoramiento de vivienda, se entregaron 420 mil, equivalentes al 104 por ciento de la meta, en beneficio de 1.5 millones de personas.

Asimismo, se otorgaron más de 270 mil documentos y cancelaciones de hipotecas, alcanzando el 220 por ciento de la meta anual y brindando certeza jurídica a más de 970 mil personas. Mediante quitas, reducción de saldo, reestructuraciones de crédito y disminución de tasas, se mejoraron las condiciones de más de 4.8 millones de personas.

La funcionaria puntualizó que para 2026 la meta es formalizar la construcción de 400 mil viviendas, con lo que se alcanzará el 50 por ciento de la meta sexenal. Para ello, ya se cuenta con una reserva territorial para edificar más de 900 mil viviendas, además de que se dará certeza jurídica a más de 200 mil familias con la regularización de sus predios. Actualmente, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable tiene en proceso más de 600 mil predios para su regularización.

El titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que el organismo tiene 86 mil viviendas en proceso: 49 mil 339 en 133 predios ya están en obra; 33 mil 158 en 81 predios en trabajos preliminares, y 3 mil 503 en 13 predios se encuentran en proceso de contratación y elaboración de proyecto.

Recordó que del total de viviendas, el 20 por ciento —17 mil 200— será destinado a renta para jóvenes. Además, informó que en 2025 se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades del país para la asignación de viviendas.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, dio a conocer que el Programa de Justicia Social cumplió al 100 por ciento su primera etapa; la segunda registra un avance del 73 por ciento, y la tercera se llevará a cabo del 30 de enero al 15 de febrero. Añadió que se han entregado 27 constancias de finiquito y enviado 83 mil 377 cartas informativas sobre los beneficios otorgados.

Agregó que en 2025 se alcanzó un avance del 96.8 por ciento en la colocación de créditos, con 30 mil 836 financiamientos, de los cuales 8 mil 143 fueron destinados a mujeres. Para 2026, la meta del Programa de Créditos es de 42 mil 768 financiamientos, además de 20 mil viviendas nuevas, para lo cual ya se cuenta con 26 predios en 15 entidades.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al 9 de enero se tenían 319 mil 467 viviendas contratadas, lo que representa un avance del 27 por ciento respecto a la meta de 1.2 millones de viviendas. Señaló que en 2026 se alcanzarán 396 mil 210 viviendas y que quedarán 500 mil pendientes entre 2027 y 2030.

Destacó que al 31 de diciembre de 2025 se reestructuraron y sanearon 4 millones 856 mil 52 créditos impagables: 261 mil 406 fueron liquidados; un millón 147 mil 824 reestructurados con reducción inmediata de saldo, y 3 millones 446 mil 822 con ajustes de tasas, reducción de saldo y otros beneficios.