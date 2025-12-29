Sheinbaum visitará este lunes a heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el primer eje de atención del gobierno federal será acompañar a las víctimas y sus familias. “Lo primero, más tarde yo me voy a trasladar para allá a hablar con las familias”, dijo la mandataria al confirmar su visita personal a los hospitales donde se atiende a los heridos.

La funcionaria también indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) encabeza las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, con apoyo de la fiscalía estatal y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Toda la evidencia, incluida la “caja negra” del tren, permanece bajo resguardo.

De acuerdo con autoridades federales, el accidente ocurrió a las 09:28 horas del domingo, cuando una locomotora se descarriló y arrastró cuatro vagones. El primer vagón cayó por un talud de 6.5 metros, mientras que otros dos no sufrieron daños graves. A bordo viajaban 250 personas.