Sheinbaum visitará este lunes a heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que viajará este lunes por la tarde a Oaxaca para visitar a las personas hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 109 lesionadas y 44 aún internadas.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el primer eje de atención del gobierno federal será acompañar a las víctimas y sus familias. “Lo primero, más tarde yo me voy a trasladar para allá a hablar con las familias”, dijo la mandataria al confirmar su visita personal a los hospitales donde se atiende a los heridos.
La funcionaria también indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) encabeza las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, con apoyo de la fiscalía estatal y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Toda la evidencia, incluida la “caja negra” del tren, permanece bajo resguardo.
De acuerdo con autoridades federales, el accidente ocurrió a las 09:28 horas del domingo, cuando una locomotora se descarriló y arrastró cuatro vagones. El primer vagón cayó por un talud de 6.5 metros, mientras que otros dos no sufrieron daños graves. A bordo viajaban 250 personas.
En cuanto a la atención médica, el director del IMSS, Zoé Robledo, detalló que varios pacientes fueron trasladados a hospitales en Matías Romero, Salina Cruz, Ixtepec y Oaxaca capital. En Salina Cruz, considerado hospital ancla, se han programado cirugías ortopédicas para al menos 11 personas.
El gobierno federal activó líneas telefónicas de emergencia para atención a familiares y desplegó personal de la Marina, Protección Civil y Cruz Roja para labores de búsqueda, rescate y acompañamiento psicológico. Además, cada familia afectada contará con el apoyo de un servidor público para gestiones y seguimiento.
