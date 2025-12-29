Sheinbaum visita a víctimas del accidente ferroviario en Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca (MiMorelia.com).- La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este lunes a Oaxaca para supervisar personalmente la atención a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec el domingo 28 de diciembre de 2025.
Durante su visita, Sheinbaum acudió al Hospital del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec, donde se encuentran hospitalizadas varias de las personas lesionadas.
También se espera que recorra otros centros médicos de la región en las próximas horas.
El accidente ferroviario tuvo lugar en las inmediaciones del municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, cuando un tren del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se descarriló con consecuencias fatales.
Según información oficial emitida por la Secretaría de Marina, se reportan:
13 personas fallecidas, cuyos cuerpos ya fueron recuperados.
36 personas hospitalizadas, quienes reciben atención médica especializada.
La Secretaría de Gobernación habilitó el número 55 22 30 21 06 para ofrecer orientación y apoyo a los familiares de las personas afectadas por este trágico incidente.
En su mensaje, la Secretaría de Marina expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, y reiteró su solidaridad en estos momentos difíciles.
SHA