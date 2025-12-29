Sheinbaum visita a víctimas del accidente ferroviario en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca (MiMorelia.com).- La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este lunes a Oaxaca para supervisar personalmente la atención a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec el domingo 28 de diciembre de 2025.

Durante su visita, Sheinbaum acudió al Hospital del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec, donde se encuentran hospitalizadas varias de las personas lesionadas.