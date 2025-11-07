Sheinbaum: “Vamos a atender el caso Engie”, tras protestas por explosiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las protestas ciudadanas por las explosiones de gas registradas en México y presuntamente vinculadas con instalaciones de la empresa francesa Engie, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que el Gabinete de Seguridad atenderá el tema.

Durante una conferencia conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizada como parte de su visita oficial al país, Sheinbaum fue cuestionada sobre los siniestros ocurridos en los últimos años y reconoció que el tema no se abordó durante el encuentro bilateral.

“No hablamos en particular de este tema, pero por supuesto es algo que estamos atendiendo”, respondió la mandataria.

Enfatizó que, aunque el caso de las explosiones no fue analizado de manera específica, el Gobierno de México sí dará seguimiento a los señalamientos que vinculan a Engie con posibles irregularidades en su red de distribución de gas.

De acuerdo con registros ciudadanos y medios locales, cuatro explosiones ocurridas entre 2022 y 2025 en distintos estados del país han sido relacionadas con instalaciones operadas por Engie:

Enero 2022 | Matamoros, Tamaulipas : Explosión en una tienda 7-Eleven; fallecieron dos jóvenes.

Junio 2023 | Matamoros, Tamaulipas : Accidente en un domicilio; Thalía Martínez (26) sufrió quemaduras en 70% del cuerpo.

2024 | Querétaro : Explosión vinculada a una red subterránea; se reportaron personas lesionadas.

2025 | Tampico, Tamaulipas: Fuga de gas causó explosión; hubo víctimas con lesiones.

El pasado 3 de noviembre de 2025, familiares de víctimas de las explosiones realizaron una manifestación frente a la embajada de Francia en Ciudad de México, previo al arribo del presidente Macron.