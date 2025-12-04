Sheinbaum tendrá breve encuentro con Trump en Washington, previo a sorteo de Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este jueves por la tarde viajará a Washington D. C., Estados Unidos, para asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que realizará el trayecto en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a los tiempos ajustados. “No vamos hoy en la tarde noche a Washington, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta”, expresó.

Sheinbaum informó que tras su arribo se hospedará en un hotel y, antes del sorteo, sostendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Vamos en la mañana al evento en el Kennedy Center, todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, señaló.

La presidenta explicó que su participación en el evento de la FIFA será protocolaria y breve. "Va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump por supuesto y su servidora. Nada más estaría en la apertura cuando sale la bolita para ver qué grupo nos toca encabezar y después nos retiramos" explicó. Posteriormente, se reunirá con miembros de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.

Sheinbaum regresará a México más tarde para asistir a la celebración convocada en el Zócalo capitalino del sábado 6 de diciembre. Cabe recordar que el Mundial de 2026 será el primero en organizarse de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, marcando un hecho inédito de colaboración regional en el deporte internacional.

rmr