Sheinbaum sostiene llamada con Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este lunes una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad, comercio, inversiones y la cooperación bilateral. Sheinbaum calificó el diálogo como “muy bueno” y destacó que se desarrolló en un contexto de respeto mutuo.

La llamada entre ambos mandatarios provocó un ajuste en la agenda del gobierno federal: la tradicional Mañanera del Pueblo, que generalmente inicia a las 7:30 de la mañana, fue reprogramada para comenzar a las 9:00 am.

En su mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum subrayó los temas tratados, entre ellos la lucha contra el tráfico de drogas, así como aspectos relacionados con el comercio y las inversiones entre México y Estados Unidos. “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, afirmó la mandataria en su publicación.