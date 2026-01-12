Sheinbaum sostiene llamada con Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este lunes una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad, comercio, inversiones y la cooperación bilateral. Sheinbaum calificó el diálogo como “muy bueno” y destacó que se desarrolló en un contexto de respeto mutuo.
La llamada entre ambos mandatarios provocó un ajuste en la agenda del gobierno federal: la tradicional Mañanera del Pueblo, que generalmente inicia a las 7:30 de la mañana, fue reprogramada para comenzar a las 9:00 am.
En su mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum subrayó los temas tratados, entre ellos la lucha contra el tráfico de drogas, así como aspectos relacionados con el comercio y las inversiones entre México y Estados Unidos. “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, afirmó la mandataria en su publicación.
El intercambio entre Sheinbaum y Trump ocurre en un momento de alta tensión política en la región, tras una operación militar ordenada por el gobierno estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Esa intervención ha generado condenas diplomáticas en varios países de Latinoamérica y críticas por presunta violación de la soberanía venezolana.
