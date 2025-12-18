Sheinbaum solicita al Senado autorización para el ingreso de fuerzas especiales de EU a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitó formalmente al Senado autorizar el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en un curso de adiestramiento destinado a personal de la Marina de México. La solicitud fue enviada a la Comisión Permanente del Senado y detalla las fechas, lugares y objetivos de la capacitación.
El propósito de la presencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos en México es exclusivamente para actividades de entrenamiento y no para operaciones directas contra grupos delictivos. Según Sheinbaum, la capacitación forma parte del ejercicio “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo principal es reforzar las habilidades de las unidades especializadas de la Armada de México.
El adiestramiento incluirá un intercambio de conocimientos tácticos, lo que se espera impulse la mejora de la coordinación entre las fuerzas de ambos países. La capacitación se dividirá en cuatro fases:
Primera fase: Ejercicios terrestres en el Estado de México, del 19 de enero al 13 de febrero de 2026.
Segunda fase: Operaciones aeromóviles, del 16 de febrero al 6 de marzo de 2026.
Tercera fase: Operaciones terrestres en Campeche, del 9 al 20 de marzo de 2026.
Cuarta fase: Operaciones marítimas en el Golfo de México, del 23 de marzo al 15 de abril de 2026.
La estancia de las fuerzas especiales de Estados Unidos en México será temporal, desde el 12 de enero hasta el 15 de abril de 2026. Durante este periodo, se contempla que una delegación de 29 elementos de la Marina de Estados Unidos, compuesta por 19 miembros de los Navy SEAL’s y 10 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, participen en el adiestramiento.
Los lugares de capacitación serán:
Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, Donato Guerra, Estado de México.
Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, Champotón, Campeche.
Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.
El documento también especifica que los militares estadounidenses llegarán en una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y su presencia será en un esquema de actividades previamente definido.
La solicitud de Sheinbaum al Senado se basa en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Mexicana, que establece el procedimiento para permitir la presencia de personal militar extranjero en el país. Con este entrenamiento, el gobierno mexicano busca fortalecer la preparación técnica de las fuerzas armadas locales y mejorar su capacidad para operar en escenarios complejos.
Este ejercicio, según la presidenta, tiene como fin fortalecer la cooperación bilateral en el combate a amenazas globales y mejorar la seguridad nacional a través de una mejor preparación y coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países.
