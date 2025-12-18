Sheinbaum solicita al Senado autorización para el ingreso de fuerzas especiales de EU a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitó formalmente al Senado autorizar el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en un curso de adiestramiento destinado a personal de la Marina de México. La solicitud fue enviada a la Comisión Permanente del Senado y detalla las fechas, lugares y objetivos de la capacitación.

El propósito de la presencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos en México es exclusivamente para actividades de entrenamiento y no para operaciones directas contra grupos delictivos. Según Sheinbaum, la capacitación forma parte del ejercicio “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo principal es reforzar las habilidades de las unidades especializadas de la Armada de México.

El adiestramiento incluirá un intercambio de conocimientos tácticos, lo que se espera impulse la mejora de la coordinación entre las fuerzas de ambos países. La capacitación se dividirá en cuatro fases: