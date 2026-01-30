Sheinbaum sobre el pago de Salinas Pliego al SAT: “No era un tema político”

Tijuana, Baja California (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró el pago realizado por el empresario Ricardo Salinas Pliego al Servicio de Administración Tributaria (SAT), asegurando que este paso pone fin a un importante adeudo fiscal.
En su conferencia de prensa del viernes 30 de enero, Sheinbaum destacó que este pago no tiene connotaciones políticas, sino que responde al cumplimiento de una obligación fiscal por parte del empresario.
"Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal y qué bueno que tomaron la decisión de pagar".
El adeudo que Grupo Salinas había acumulado asciende a un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, monto que será saldado en 18 pagos según el acuerdo con el SAT.
La titular del Ejecutivo federal señaló que este es el pago más grande realizado por un caso de este tipo y destacó que es positivo que finalmente se haya tomado la decisión de saldar la deuda.
"Ayer se informó, informó el SAT, ayer se hizo un pago de poco más de 10 mil millones de pesos y el resto hasta poco más de 32 mil millones de pesos se va a hacer mensualmente en 18 pagos, ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar, qué bueno".
En su intervención, Sheinbaum también reiteró que bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya no existen privilegios fiscales.
La mandataria recordó que la reforma constitucional que se implementó prohibió la condonación de impuestos, lo que garantiza que todos los contribuyentes, independientemente de su poder económico, paguen lo que corresponde.
"Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos y a partir de ahí hubo… decían que nos iban a pagar, 2020 fue un año histórico, se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas y ahora pago. Qué bueno que se hizo, la verdad", finalizó.
