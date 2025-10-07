Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet para hablar de mujeres y el bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con quien conversó sobre los retos de América Latina, el bienestar social y el papel de las mujeres en la vida pública.

Sheinbaum compartió una fotografía de la reunión a través de su cuenta oficial en X, donde expresó su reconocimiento hacia la trayectoria de Bachelet, quien también se ha desempeñado como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política”, escribió la mandataria mexicana.