Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico para analizar el rumbo económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de dialogar sobre el rumbo económico del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, en Palacio Nacional.

La información fue dada a conocer por la propia mandataria a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje acompañado de imágenes del encuentro.

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja”, escribió la presidenta.

Sheinbaum detalló que la reunión se llevó a cabo el pasado 27 de enero y que, además de la gobernadora de Banxico, también estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sin ofrecer mayores detalles sobre los temas abordados, la presidenta señaló que durante el encuentro pudieron conversar “sobre las perspectivas económicas de nuestro país”.

En la reunión también participaron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, así como el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.