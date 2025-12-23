Sheinbaum se reúne con directiva de Citi en Palacio Nacional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, en Palacio Nacional.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde Sheinbaum Pardo señaló que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y de diálogo abierto.

“En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, compartió la mandataria.