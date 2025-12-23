Sheinbaum se reúne con directiva de Citi en Palacio Nacional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, en Palacio Nacional.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde Sheinbaum Pardo señaló que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y de diálogo abierto.
“En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”, compartió la mandataria.
El encuentro se suma a una serie de reuniones que la presidenta ha sostenido con representantes del sector empresarial y financiero, en el marco del proceso de transición gubernamental y con miras al inicio de su administración.
Citi es una de las instituciones financieras más importantes a nivel internacional y mantiene una presencia relevante en el sistema bancario mexicano a través de Citigroup.
