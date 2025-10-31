Sheinbaum señala intereses políticos en protestas de agricultores y anuncia apoyos al campo

Durante su conferencia matutina, adelantó que la próxima semana se dará a conocer un programa dirigido a los productores de maíz, sector clave para el país, ya que México es el principal consumidor de maíz blanco a nivel mundial.

Dijo que parte de esos programas contemplarán que al maíz se le dé valor agregado, como que sean los mismos productores los que vendan sus tortillas.

Actualmente, se destinan 28 mil millones de pesos anuales al impulso de este grano básico, además del programa Sembrando Vida, que cuenta con un presupuesto de 39 mil millones de pesos, dijo.

Sheinbaum detalló que existe un grupo de aproximadamente 500 mil productores medianos de maíz híbrido, con parcelas de hasta 20 hectáreas, que ya reciben apoyo a través del programa Cosechando Soberanía, el cual ofrece créditos con una tasa de interés del 8.5 por ciento.

Por último, aseveró que muchos de los agricultores que tienen tomadas las carreteras en Michoacán, Guanajuato y Jalisco tienen intereses políticos y no legítimos.

"Mientras haya intereses legítimos se les va a recibir, a todos se les recibe, pero hay algunos que tienen intereses políticos, y solamente hay que ver a algunos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen", finalizó.