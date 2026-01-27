Sheinbaum responde a reportes sobre cancelación de petróleo a Cuba; "es decisión soberana", dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la publicación de un reporte de la agencia Bloomberg que señalaba la cancelación de un embarque de petróleo mexicano a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este martes que corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex) definir el cuándo y cómo de dichos envíos, en función de contratos o decisiones de carácter humanitario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que la relación energética con la isla es parte de una política histórica de solidaridad, ejercida bajo criterios de soberanía nacional.

“México siempre ha sido solidario y va a seguir siendo solidario. La decisión de cuándo se envía y cómo se envía es una decisión soberana”.

Al ser cuestionada directamente sobre si se había suspendido el embarque que Bloomberg atribuyó al buque Swift Galaxy, Sheinbaum evitó confirmar o negar la información.

También señaló que en todo caso se informará oficialmente si los envíos se renuevan.