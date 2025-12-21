Sheinbaum recorre el Tren Suburbano al AIFA y anuncia su próxima apertura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ramal del Tren Suburbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance del 92% y entrará en operaciones durante el primer trimestre de 2026, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal ofreció estos detalles tras encabezar el primer recorrido oficial del tren, desde la estación Lechería hasta el AIFA, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Sheinbaum informó que la obra civil ya está terminada, aunque aún quedan pendientes tres puentes peatonales en estaciones intermedias, así como los trabajos de señalización automática y sus respectivas pruebas.

“Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones… Nos queda todo el trabajo de señalización y pruebas”, declaró la presidenta.