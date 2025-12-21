Sheinbaum recorre el Tren Suburbano al AIFA y anuncia su próxima apertura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ramal del Tren Suburbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance del 92% y entrará en operaciones durante el primer trimestre de 2026, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria federal ofreció estos detalles tras encabezar el primer recorrido oficial del tren, desde la estación Lechería hasta el AIFA, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.
Sheinbaum informó que la obra civil ya está terminada, aunque aún quedan pendientes tres puentes peatonales en estaciones intermedias, así como los trabajos de señalización automática y sus respectivas pruebas.
“Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones… Nos queda todo el trabajo de señalización y pruebas”, declaró la presidenta.
Con estos avances, comenzó la etapa de pruebas operativas para que el tren entre en servicio en los próximos meses. La presidenta adelantó que durante Semana Santa podría estar habilitado para los usuarios.
Sheinbaum explicó que el principal motivo del retraso en la puesta en marcha fueron las demandas sociales en los municipios por donde pasa el tren. Indicó que ya se reubicaron familias afectadas y que se mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado de México para obras complementarias en la zona.
El nuevo ramal partirá desde la estación Lechería y contará con las siguientes estaciones intermedias:
Cueyamil
Agaves
Teyahualco
Prados Sur
Nextlalpan
Xaltocan
Terminal AIFA
De acuerdo con la SICT, el tiempo estimado de recorrido desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA, será de 43 minutos.
