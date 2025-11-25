Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este martes en Palacio Nacional a su homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, como parte de una visita oficial con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la ceremonia de bienvenida, realizada en el Patio de Honor, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras. Posteriormente, ambas mandatarias participaron en la tradicional toma de la fotografía oficial, antes de retirarse a una reunión privada en la que abordarán temas bilaterales de interés regional.
En este encuentro diplomático, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; así como por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, quien es nieto del expresidente michoacano Lázaro Cárdenas del Río.
Por parte de la delegación hondureña asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano, quienes acompañaron a su presidenta en este importante acto diplomático.
Este encuentro refuerza el compromiso de México y Honduras con el diálogo y la cooperación en temas prioritarios como migración, desarrollo regional, igualdad de género y combate a la pobreza.
