Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras

En este encuentro diplomático, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; así como por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, quien es nieto del expresidente michoacano Lázaro Cárdenas del Río.

Por parte de la delegación hondureña asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano, quienes acompañaron a su presidenta en este importante acto diplomático.

Este encuentro refuerza el compromiso de México y Honduras con el diálogo y la cooperación en temas prioritarios como migración, desarrollo regional, igualdad de género y combate a la pobreza.

rmr