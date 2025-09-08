Sheinbaum recibe cartas credenciales de nuevos embajadores en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este lunes en Palacio Nacional las cartas credenciales de nuevas y nuevos embajadores acreditados en el país, quienes representarán a sus respectivos gobiernos ante el Estado mexicano.

Entre las y los diplomáticos que entregaron sus credenciales se encuentran:

Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli , embajadora de la República de Polonia.

Fahad Ali H. Almunawer , embajador del Reino de Arabia Saudita.

Dag Halvor Nylander , embajador del Reino de Noruega.

Patrick Herman , embajador del Reino de Bélgica.

Chen Daojiang, embajador de la República Popular China.

Durante el acto protocolario, Sheinbaum Pardo refrendó la disposición de México para fortalecer los lazos de cooperación en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y la diplomacia internacional.