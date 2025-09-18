Sheinbaum recibe a Mark Carney en Palacio Nacional para reforzar alianza México-Canadá

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el objetivo de fortalecer la prosperidad compartida y profundizar la relación bilateral entre ambas naciones.

La visita oficial se extenderá hasta el 19 de septiembre, tiempo en el que Carney participará en reuniones de trabajo con la mandataria y representantes del sector económico y empresarial de México. El primer ministro señaló que el encuentro busca abrir nuevas oportunidades que beneficien tanto a trabajadores canadienses como mexicanos.

De acuerdo con la agenda diplomática, los temas centrales de la reunión giran en torno al comercio, la cooperación en materia de seguridad, salud e infraestructura, además del fortalecimiento de la integración regional en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se prevé la firma de un Acuerdo Estratégico Integral que permita consolidar la cooperación en distintas áreas y, además, se contempla un diálogo con empresarios de ambos países para impulsar la inversión.