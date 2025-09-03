Sheinbaum recibe a Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este miércoles al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional, como parte de una visita oficial enfocada en temas de seguridad, migración y comercio bilateral.
La información fue compartida tanto por el Gobierno de México como por la propia presidenta a través de sus redes sociales. En el mensaje se destacó que la conversación giraría en torno a un “entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías”.
La reunión se da en un contexto marcado por una reciente operación de Estados Unidos contra los migrantes, así como por el interés del gobierno estadounidense en intensificar la cooperación regional ante el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, y los flujos migratorios.
Aunque Washington ha propuesto avanzar hacia un acuerdo formal de seguridad, el gobierno mexicano ha reiterado su intención de mantener el principio de soberanía. Según fuentes diplomáticas, lo más probable es que se firme un memorándum de entendimiento, sin carácter vinculante.
Rubio también tiene previsto visitar Ecuador como parte de una gira por América Latina.
rmr