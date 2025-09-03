Sheinbaum recibe a Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este miércoles al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional, como parte de una visita oficial enfocada en temas de seguridad, migración y comercio bilateral.

La información fue compartida tanto por el Gobierno de México como por la propia presidenta a través de sus redes sociales. En el mensaje se destacó que la conversación giraría en torno a un “entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías”.