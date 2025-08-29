Sheinbaum recibe a abogado de Pedro Castillo; expresa solidaridad y pide acción de la ONU

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del exmandatario peruano Pedro Castillo, actualmente encarcelado en Perú.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum expresó su solidaridad con Pedro Castillo y su familia, al señalar que el caso del expresidente “no es solo un asunto personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en la región”.

Sheinbaum llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar con decisión para garantizar los derechos humanos y la justicia en el caso, al afirmar que la libertad de Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos latinoamericanos.