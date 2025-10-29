Sheinbaum rechaza sanción de EU por vuelos desde AIFA: "No tiene fundamento"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que revocó aprobaciones de rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y calificó la medida como unilateral e injustificada.
En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la decisión de trasladar la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA fue tomada por razones de protección civil y seguridad, y que las empresas actualmente operando en ese aeropuerto están conformes.
“La decisión de llevar la carga al AIFA fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. [...] No hay un solo reclamo de ninguna empresa; [...] todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA”, afirmó la presidenta.
Sobre los argumentos del gobierno estadounidense, que aluden a un posible incumplimiento del acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015, Sheinbaum sostuvo que ya se han respondido puntualmente las inquietudes planteadas en meses anteriores, incluyendo las relacionadas con la distribución de slots en el AICM.
Además, la mandataria sugirió que podría haber motivaciones políticas o económicas detrás de la decisión de Estados Unidos.
“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, ¿verdad?”, insinuó. “Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses”.
En respuesta, indicó que solicitó una reunión con autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Transporte de EE.UU., con el objetivo de revisar conjuntamente la situación y evitar que se mantengan medidas que, desde la perspectiva del gobierno mexicano, carecen de fundamento.
La jefa del Ejecutivo también informó que pidió a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) realizar un análisis sobre si las acciones tomadas realmente afectan la competencia de aerolíneas estadounidenses en México, como se ha argumentado desde Washington.
Finalmente, adelantó que se reunirá con directivos de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para conocer su postura y fortalecer la respuesta institucional ante las restricciones impuestas.
