Sheinbaum rechaza sanción de EU por vuelos desde AIFA: "No tiene fundamento"

“La decisión de llevar la carga al AIFA fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. [...] No hay un solo reclamo de ninguna empresa; [...] todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA”, afirmó la presidenta.

Sobre los argumentos del gobierno estadounidense, que aluden a un posible incumplimiento del acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015, Sheinbaum sostuvo que ya se han respondido puntualmente las inquietudes planteadas en meses anteriores, incluyendo las relacionadas con la distribución de slots en el AICM.

Además, la mandataria sugirió que podría haber motivaciones políticas o económicas detrás de la decisión de Estados Unidos.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, ¿verdad?”, insinuó. “Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses”.

En respuesta, indicó que solicitó una reunión con autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Transporte de EE.UU., con el objetivo de revisar conjuntamente la situación y evitar que se mantengan medidas que, desde la perspectiva del gobierno mexicano, carecen de fundamento.