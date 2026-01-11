Sheinbaum reafirma gobierno de territorio tras exitosa gira por Morelos, Guerrero y Michoacán

En Guerrero, visitó Acapulco, donde encabezó “la mañanera”, se reunió con empresarios y visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Posteriormente, inauguró un puente en Omitlán y se reunió con beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar en Coyuca de Benítez. Su recorrido continuó en Atoyac de Álvarez, donde anunció el programa "Jamaica para el Bienestar" ante productores, mientras que en Tecpan de Galeana entregó tarjetas de la beca Rita Cetina, y en Petatlán otorgó las pensiones para el bienestar.

Para concluir una intensa gira de trabajo en territorio, acudió a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde encabezó la entrega de tarjetas de pensiones Bienestar y destacó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se darán resultados y el Gobierno de México estará cerca de la gente de esta entidad.