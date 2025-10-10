Sheinbaum reacciona con cautela al Nobel de Corina Machado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un momento histórico para la oposición venezolana, la ingeniera y activista María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, lo que provocó reacciones internacionales, incluida la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien optó por una postura de neutralidad prudente.
La reacción de Claudia Sheinbaum fue medida, en línea con la política exterior tradicional de México basada en la “no intervención”. Aunque no felicitó directamente a la opositora venezolana, subrayó el principio constitucional de autodeterminación.
Su declaración contrasta con la efusividad de líderes internacionales que celebraron el premio como un paso simbólico en favor de la libertad y los derechos civiles en América Latina.
RPO