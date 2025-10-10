Sheinbaum reacciona con cautela al Nobel de Corina Machado

La reacción de Claudia Sheinbaum fue medida, en línea con la política exterior tradicional de México basada en la “no intervención”. Aunque no felicitó directamente a la opositora venezolana, subrayó el principio constitucional de autodeterminación.

Su declaración contrasta con la efusividad de líderes internacionales que celebraron el premio como un paso simbólico en favor de la libertad y los derechos civiles en América Latina.