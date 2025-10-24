Sheinbaum reacciona a ruptura entre EU y Canadá; "Vamos a esperar cómo avanza la relación", dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de romper las negociaciones comerciales con Canadá, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que es necesario esperar el desarrollo de la relación entre ambas naciones, antes de emitir una postura.

Durante un pronunciamiento, Sheinbaum subrayó que México mantiene un buen ritmo en su propia agenda comercial con Estados Unidos. Añadió que la próxima semana, el secretario de Economía acudirá a la Plataforma Económica Comercial (PEC) para continuar con las revisiones técnicas solicitadas por el gobierno estadounidense.

La mandataria aclaró que se han atendido algunos puntos identificados como barreras dentro del tratado, y enfatizó que el país avanza positivamente en ese proceso.

Al ser cuestionada sobre las implicaciones de la tensión entre Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum se limitó a señalar: “Vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá”, e insistió en que no es momento de adelantarse.