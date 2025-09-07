Sheinbaum reúne a más de 150 mil personas en su primer fin de semana de gira nacional

El sábado, visitó Durango, donde anunció, ante 12 mil personas, una inversión de 700 mdp para impulsar un programa integral de producción de carne de calidad, que también se implementará en Sonora, donde, ante más de 14 mil personas, puntualizó que este nuevo apoyo a ganaderos y ganaderas tendrá una inversión de 381 mdp en la entidad. Mientras que, en Nuevo León, celebró con 25 mil nuevoleonenses que este 9 de septiembre arranca la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo, que pasará por Monterrey.

El domingo, sostuvo un encuentro con 10 mil personas en Coahuila, donde informó que el programa integral de producción de carne de calidad tendrá una inversión de 650 mdp. En Tamaulipas, ante 10 mil personas, destacó que al cierre de este 2025 serán un millón 161 mil 351 beneficiarios de los Programas para el Bienestar. Finalmente, para cerrar un fin de semana titánico, en Veracruz, acompañada de 29 mil asistentes, destacó que en la entidad se recupera la industria petroquímica de Petróleos Mexicanos (Pemex).