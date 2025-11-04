Sheinbaum reúne a gabinete para coordinar consultas sobre la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una reunión de Gabinete Legal y Ampliado en Palacio Nacional para coordinar la organización de las consultas que alimentarán esta estrategia federal.

Durante el encuentro, en el que participaron titulares de dependencias federales, se definieron las primeras acciones logísticas para que, en los próximos días, el gobierno federal inicie recorridos y encuentros comunitarios en distintos municipios de Michoacán.