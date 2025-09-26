Sheinbaum propone mesa de alto nivel con China tras investigación comercial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel con China tras la investigación iniciada por el Ministerio de Comercio del país asiático sobre los aranceles y restricciones impuestas por el Gobierno mexicano.

“Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar por qué se toma esta decisión”, explicó durante su conferencia.

La mandataria señaló que en los últimos cuatro años las importaciones chinas hacia México aumentaron un 83%, mientras que las exportaciones mexicanas también han crecido, aunque en menor medida.

Sheinbaum destacó que la relación con China “es buena” y que su administración busca mantener el diálogo para explicar las condiciones que enfrenta la economía mexicana, particularmente en la competencia con productos de bajo costo.

La presidenta aseguró que en el país no existe un ambiente antiempresarial, sino condiciones favorables para la inversión, citando como ejemplo la reciente venta de Banamex y el interés de diversas compañías internacionales.