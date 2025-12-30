Sheinbaum promete reparación integral a víctimas de accidente de tren en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del trágico accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico en Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno federal se mantendrá cercano a las víctimas y sus familias. Como parte de este acompañamiento, se asignó a un servidor público por cada familia afectada y se entregó un primer apoyo económico de 30 mil pesos para gastos inmediatos.

En conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional, Sheinbaum compartió que visitó hospitales en Tehuantepec y Salina Cruz, así como una funeraria donde se encontraba parte de las familias dolientes.

“A todos les vamos a seguir apoyando tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, expresó. Agregó que el apoyo económico entregado es independiente de la reparación integral del daño, la cual se gestionará con la aseguradora del tren y con la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, 36 personas continúan hospitalizadas, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina. Por instrucciones de la presidenta, se mantiene contacto permanente con familiares de quienes fallecieron, brindándoles asistencia psicológica, legal, y apoyo en trámites médicos y administrativos. Además, se habilitó una línea de atención directa: 55 22 30 21 06, que ha recibido más de 100 llamadas.

En cuanto a la atención médica, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que se han atendido 45 personas, de las cuales la mayoría ya fue dada de alta y 11 siguen hospitalizadas. El IMSS Bienestar y el ISSSTE también confirmaron que se garantiza atención continua a quienes permanecen internados, así como acompañamiento a sus familiares durante este proceso.