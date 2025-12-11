Sheinbaum promete reducir la extorsión en Consejo de Seguridad

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que se aprobaron con 39 votos a favor en unanimidad los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad: entre ellos, el 01/LII/25 en el que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026. En tanto que a la Fiscalía General de la República se le instruye emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

La gobernadora y los gobernadores de Aguascalientes, María Teresa Jiménez; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconocieron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, los cuales se han visto reflejados en cada una de las entidades federativas y agradecieron el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró este acuerdo para homologar en los estados el marco normativo para combatir la extorsión.