Sheinbaum presentará su primer año de gobierno este domingo en el Zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México invitó a la ciudadanía a asistir este domingo 5 de octubre al Zócalo capitalino, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá su Primer Informe de Gobierno, con motivo de su primer año al frente del país.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la ceremonia iniciará a las 11:00 de la mañana y podrá seguirse en transmisión en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México en redes sociales y plataformas digitales.

El acto será público y tendrá lugar frente a Palacio Nacional bajo el lema “La transformación avanza”, en referencia a los ejes de trabajo impulsados durante el primer año de administración federal encabezada por Sheinbaum Pardo.