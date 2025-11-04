Sheinbaum presenta Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tras crimen de Carlos Manzo

El homicidio del edil fue cometido por un hombre armado que lo atacó durante la inauguración del Festival de Velas, en la plaza principal de Uruapan. El agresor fue abatido en el lugar, pero su identidad sigue sin confirmarse. La Fiscalía de Michoacán señaló que se trató de un crimen planeado en el que participaron al menos dos personas y que el arma utilizada está vinculada con otros ataques en el municipio.

Sheinbaum afirmó que desde el día del crimen se envió un reforzamiento de la Guardia Nacional y se definió una estrategia para establecer unidades conjuntas entre fuerzas federales y estatales, enfocadas en la atención de delitos de alto impacto, principalmente homicidios y extorsión.