Sheinbaum presenta Plan de Justicia para Jornaleros en San Quintín: salud, vivienda y trabajo digno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la presentación del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México está para cumplir. En ese sentido, anunció la instalación de un Centro Integrador en el municipio, con el objetivo de atender a todas y todos los habitantes, y se comprometió a regresar en seis meses para avanzar en el principio de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.
“¿Por qué estamos aquí? ¡Para cumplir! (…) Vamos a poner un centro del gobierno federal aquí en San Quintín. Le llamamos el Centro Integrador; de manera provisional estará en el gimnasio, pero construiremos uno bien hecho en un predio llamado ‘Las Escobas’. Ahí haremos oficinas del gobierno para atender a todos”, resaltó la mandataria.
La Jefa del Ejecutivo informó que la delegada de Programas para el Bienestar, Carmen Antuna Cruz, coordinará las labores del Centro Integrador. También se instalará un Centro de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como un sistema de certificación para que los empleadores que exportan productos agrícolas garanticen seguridad social a sus trabajadores.
En materia de salud, se brindará atención universal en los 20 Centros de Salud del municipio, los cuales serán intervenidos para contar con más medicamentos y médicos. Asimismo, se construirá un nuevo Hospital General de Zona, a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la CFE electrificará todas las viviendas; la SICT repavimentará la carretera Transpeninsular; y Conagua realizará obras para garantizar el acceso al agua.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que desde abril de 2025 se visitaron 30 mil familias para conocer sus necesidades. De ahí nació el Plan de Justicia, que busca materializar el bienestar mediante seguridad social, trabajo digno, contratos formales, vivienda, regularización de la tierra, servicios básicos, becas y programas sociales.
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que el nuevo Hospital contará con 80 camas, 10 consultorios de especialidad, seis sillones de hemodiálisis y quimioterapia, dos quirófanos y una sala de procedimientos mixtos. Además, se abrirán dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI's) en San Ramón (julio) y Nueva Era (octubre), y se construirá un PILARES IMSS en San Ramón para actividades culturales, deportivas y recreativas.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que se reubicará el Centro LIBRE para las Mujeres y que, en el Centro Integrador, habrá apoyo jurídico y psicológico. También se implementarán campañas informativas sobre derechos de las mujeres y se mantendrá presencia en la región mediante la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.
En el ámbito educativo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que todas las niñas y niños de primaria y secundaria recibirán la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez. Se atenderán todas las escuelas de educación básica con La Escuela es Nuestra (LEEN), se producirán materiales en mixteco, se validarán estudios y se impulsará la modalidad no escolarizada para educación inicial.
En educación media superior, se garantizará la Beca Universal Benito Juárez, se atenderán 15 planteles con LEEN, se abrirá un Ciberbachillerato y se ampliarán los planteles de la DGETA. En educación superior, se ampliará la Universidad Intercultural de Baja California (UIBC) con una inversión de 56 mdp, se abrirá la carrera de Medicina en la UIBC y en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Además, el INEA aumentará su meta de alfabetización y Conafe expandirá sus servicios.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indicó que se otorgarán 12,267 apoyos para mejoramiento de vivienda (de 40 mil pesos cada uno), se construirán 3,548 viviendas nuevas, y se desarrollará un programa de vivienda en renta accesible, con la edificación de 7 mil viviendas. También hay 2,600 lotes en proceso de regularización y 742 documentos emitidos por el Registro Agrario Nacional.
Finalmente, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, explicó que se implementará un modelo de vinculación directa entre empleadores y personas trabajadoras mediante el Servicio Nacional de Empleo, revisando contratos y condiciones laborales. A partir de abril, iniciará un programa piloto de Certificado Laboral para la Agroexportación, que verificará seguridad social y estándares de trabajo digno. Además, se establecerá un módulo permanente de la Profedet para atender casos de violencia laboral.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, concluyó que este Plan de Justicia se construyó escuchando a las y los trabajadores agrícolas, y representa un paso hacia el trabajo digno, salud, educación, vivienda adecuada y atención a las mujeres, para garantizar que el bienestar sea un derecho, no un privilegio.
