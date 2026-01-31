Sheinbaum presenta Plan de Justicia para Jornaleros en San Quintín: salud, vivienda y trabajo digno

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que el nuevo Hospital contará con 80 camas, 10 consultorios de especialidad, seis sillones de hemodiálisis y quimioterapia, dos quirófanos y una sala de procedimientos mixtos. Además, se abrirán dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI's) en San Ramón (julio) y Nueva Era (octubre), y se construirá un PILARES IMSS en San Ramón para actividades culturales, deportivas y recreativas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que se reubicará el Centro LIBRE para las Mujeres y que, en el Centro Integrador, habrá apoyo jurídico y psicológico. También se implementarán campañas informativas sobre derechos de las mujeres y se mantendrá presencia en la región mediante la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

En el ámbito educativo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que todas las niñas y niños de primaria y secundaria recibirán la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez. Se atenderán todas las escuelas de educación básica con La Escuela es Nuestra (LEEN), se producirán materiales en mixteco, se validarán estudios y se impulsará la modalidad no escolarizada para educación inicial.

En educación media superior, se garantizará la Beca Universal Benito Juárez, se atenderán 15 planteles con LEEN, se abrirá un Ciberbachillerato y se ampliarán los planteles de la DGETA. En educación superior, se ampliará la Universidad Intercultural de Baja California (UIBC) con una inversión de 56 mdp, se abrirá la carrera de Medicina en la UIBC y en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Además, el INEA aumentará su meta de alfabetización y Conafe expandirá sus servicios.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indicó que se otorgarán 12,267 apoyos para mejoramiento de vivienda (de 40 mil pesos cada uno), se construirán 3,548 viviendas nuevas, y se desarrollará un programa de vivienda en renta accesible, con la edificación de 7 mil viviendas. También hay 2,600 lotes en proceso de regularización y 742 documentos emitidos por el Registro Agrario Nacional.

Finalmente, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, explicó que se implementará un modelo de vinculación directa entre empleadores y personas trabajadoras mediante el Servicio Nacional de Empleo, revisando contratos y condiciones laborales. A partir de abril, iniciará un programa piloto de Certificado Laboral para la Agroexportación, que verificará seguridad social y estándares de trabajo digno. Además, se establecerá un módulo permanente de la Profedet para atender casos de violencia laboral.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, concluyó que este Plan de Justicia se construyó escuchando a las y los trabajadores agrícolas, y representa un paso hacia el trabajo digno, salud, educación, vivienda adecuada y atención a las mujeres, para garantizar que el bienestar sea un derecho, no un privilegio.

mrh