Sheinbaum presenta cuatro ejes para atender emergencias por lluvias

Los ejes son: Atención a la emergencia; Apoyo a familias damnificadas; Reconstrucción, y Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos
La jefa del Ejecutivo federal recordó que el Gobierno de México trabaja en todas las zonas afectadas y seguirá informando los avances de la atención a la población
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los cuatro ejes de trabajo con los que se atiende la emergencia por las lluvias extraordinarias que se presentaron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, los cuales son: Atención a la emergencia; Apoyo a familias afectadas; Reconstrucción, y Fortalecimiento del sistema de pronóstico meteorológico y alertamiento a la población.

“Tiene que ver con la atención a la emergencia, que aún no termina; seguimos trabajando en ello, el apoyo a la población, la reconstrucción y lo que sería un trabajo importante de fortalecer el sistema de Atlas de Riesgo, alertamiento a la población”
Detalló que el primer eje, Atención a la emergencia, consiste en acciones para la apertura de caminos, limpieza de calles, atención a la salud, limpieza de viviendas y el funcionamiento de sistemas de agua potable. Puntualizó que este eje está siendo atendido por más de 52 mil servidores públicos y voluntarios del Gobierno de México, así como de autoridades estatales y municipales.

En el caso del Apoyo a las familias damnificadas, expuso que, a través de la Secretaría de Bienestar y de los servidores de la nación, se realiza el censo para conocer las viviendas afectadas y poder, con ello, entregar los apoyos directos a los damnificados.

En materia de Reconstrucción, destacó que se trata de la atención a caminos, puentes, desazolve de ríos, plantas de tratamiento, viviendas, clínicas, escuelas e infraestructura que se relacione con la actividad económica de las localidades.

Finalmente, en el eje de Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, dio a conocer que ya se robustece al Comité Científico de Pronóstico y Riesgo; se realiza el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y por municipios, y se lleva a cabo un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos, que ya trabaja la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para que el alertamiento llegue directo a las comunidades.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que el Gobierno de México trabaja en todas las zonas afectadas y seguirá informando los avances de la atención a la población

