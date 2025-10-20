Sheinbaum presenta cuatro ejes para atender emergencias por lluvias

Finalmente, en el eje de Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, dio a conocer que ya se robustece al Comité Científico de Pronóstico y Riesgo; se realiza el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y por municipios, y se lleva a cabo un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos, que ya trabaja la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para que el alertamiento llegue directo a las comunidades.