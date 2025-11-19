Sheinbaum presenta Clúster Nacional y Centro Mexicano de Supercómputo para hacer de México una potencia científica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó como parte del programa México, país de innovación los proyectos: Clúster Nacional de Supercómputo y el Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en enero de 2026 en colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona (BSC, por sus siglas en inglés). Además, se anunció que la próxima semana se presentará la creación de la supercomputadora más grande de América Latina, la cual será 100 por ciento mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, como parte de los 100 Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se contempla hacer de México una potencia científica. Por ello, esta colaboración representa un paso importante para contar con la capacidad de cómputo necesaria que permita analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida.

“Como parte del Plan México, es algo que hemos venido trabajando juntos, es esta red de supercómputo que se va a desarrollar en nuestro país con una supercomputadora, la más grande de América Latina en México, y vamos a iniciar, aunque ya hemos trabajado con ellos, con un convenio muy importante con el centro de Supercómputo de Barcelona en España”, puntualizó durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que es fundamental que México cuente con una supercomputadora pública al servicio del desarrollo nacional de la investigación científica, así como del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y la iniciativa privada, con quienes ya se colabora en la construcción de Centros de Datos.

José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, detalló que se trata de un esquema de colaboración intensivo y único, a cargo de la Secihti y la ATDT vía Infotec. El objetivo es que investigadoras e investigadores mexicanos trabajen en Barcelona con plena soberanía en el manejo de los datos para utilizar dicha capacidad tecnológica en la resolución de problemas públicos.