Sheinbaum presenta adelanto de documental por su primer año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un adelanto del documental titulado “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza”, el cual se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025 como parte de la conmemoración de su primer año de mandato.

El material audiovisual plantea una mirada retrospectiva al inicio de su gobierno y destaca la trascendencia histórica de su llegada al Ejecutivo.

“A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”, se lee en el avance.

En el clip, Sheinbaum subraya que “no hay nada más poderoso que la convicción política”, comparándola con el amor, y resalta el papel de las mujeres en la vida pública:

“Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora”, afirma.