Sheinbaum presenta adelanto de documental por su primer año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un adelanto del documental titulado “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza”, el cual se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025 como parte de la conmemoración de su primer año de mandato.
El material audiovisual plantea una mirada retrospectiva al inicio de su gobierno y destaca la trascendencia histórica de su llegada al Ejecutivo.
“A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”, se lee en el avance.
En el clip, Sheinbaum subraya que “no hay nada más poderoso que la convicción política”, comparándola con el amor, y resalta el papel de las mujeres en la vida pública:
“Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora”, afirma.
Asimismo, recuerda la “ruptura de 2018” con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, al que describe como un cambio de rumbo al dejar atrás gobiernos que gobernaban “para unos cuantos”.
El documental, señala la presidenta, también es una reflexión sobre lo que considera la base de la transformación:
“Es amor al pueblo, amor a la patria, amor a las convicciones, a tus anhelos, un amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve, los anhelos del pueblo”.
El estreno del documental está programado para el 3 de octubre, aunque por ahora solo se ha difundido un breve adelanto en plataformas digitales.
mrh