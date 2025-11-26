Sheinbaum pide respeto hacia Grecia Quiroz tras declaraciones de Noroña

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada por medios nacionales respecto a las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien insinuó aspiraciones políticas de Quiroz.

“Yo creo que en estos casos hay que ser muy respetuosos. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. Tiene que haber una sensibilidad para empezar”, expresó la mandataria.

Sheinbaum agregó que los debates políticos deben darse en su momento, pero que ahora corresponde actuar con empatía: "Todo a su tiempo, y hay que en momentos ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo", dijo.

